الولايات المتحدة تهدى بنجلاديش ملايين الجرعات من لقاح فايزر

جدة - نرمين السيد - وكشفت أن هذه الشحنة من لقاح فايزر تأتى عبر مبادرة "كوفاكس" ليرتفع إجمالى إسهامات الإدارة الأمريكية من اللقاحات إلى أكثر من 51 مليون جرعة.
وذكرت وكالة أنباء "يو إن بى" البنغالية، أنه من المقرر أن تستقبل بنجلاديش ملايين الجرعات الأخرى فى الأشهر المقبلة.
ومن جانبها، قالت القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية فى دكا هيلين لافاف: "نثنى على حكومة بنجلاديش لتحقيق إنجاز يتمثل فى تحصين 100 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا".
وأضافت: "ستواصل الولايات المتحدة التبرع بـ لقاحات كورونا المنقذة للحياة وتقديم الدعم لمساعدة بنجلاديش على تحقيق هدف التحصين الكامل لـ 70% من شعبها بحلول منتصف 2022".
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