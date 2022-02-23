عاجل- إجراء دبلوماسى من التشيك بشأن روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال نائب وزير الخارجية مارتين دفوراك -حسبما نقل راديو "براج"، إنه بعد اجتماع لمسؤولى إدارة الأزمات بالوزارة تم الاستدعاء.

من جانبهم، قال مسؤولون بعد الاجتماع، إن السفارة التشيكية فى كييف ستبقى مفتوحة، على الرغم من أن طلبات التأشيرة يجب أن تكون محدودة لبعض الوقت، مشيرين إلى أنه بحلول نهاية هذا الأسبوع، سيتم نقل ثلاثة موظفين من السفارة إلى القنصلية التشيكية فى مدينة لفيف، ويوجد حاليا 22 موظفا فى السفارة و36 موظفا فى القنصلية.

تأتى هذه التطورات بعد إعلان روسيا أمس الأول الإثنين اعترافها بـ "دونيتسك" و"لوجانسك" كمدينتين مستقلتين فى شرق أوكرانيا وهى الخطوة التى لاقت إدانات دولية واسعة.