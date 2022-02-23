اليابان تصدر قرارا ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال كيشيدا، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، إن اليابان ستعلق إصدار التأشيرات وستجمد أصول الأفراد المرتبطين بالمناطق الموالية لروسيا وستفرض حظرًا على التجارة.. كما سيتم حظر إصدار وتداول السندات السيادية الروسية الجديدة فى اليابان.

وأدان رئيس الوزراء تصرفات روسيا، قائلا إنها تنتهك سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية وتنتهك القانون الدولى كما حث روسيا على العودة إلى العملية الدبلوماسية، مضيفا أن اليابان ستواصل مراقبة الوضع المتوتر بشكل متزايد عن كثب.

وأكد كيشيدا أن حكومته ستبذل قصارى جهدها لتأمين سلامة المواطنين اليابانيين فى أوكرانيا.

وأشار رئيس الوزراء إلى إنه إذا تدهور الوضع أكثر، فستحتاج اليابان إلى النظر بسرعة فى اتخاذ تدابير إضافية بالتنسيق مع مجموعة الدول السبع الأخرى والمجتمع الدولى.

كما أوضح أن حكومته ستتواصل عن كثب وتتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة وأوروبا.