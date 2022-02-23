نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار استبدال بطارية ايفون بدايةً من ايفون 13 إلى ايفون X في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار استبدال بطارية ايفون، يشتكي معظم مستخدمي هواتف أيفون من مشاكل البطارية التي تنفذ سريعًا من الشحن وتجعلهم غير قادرين على استخدام الهاتف لفترة طويلة، وقد يكون نفاذ شحن البطارية سريعًا دليل على تلف البطارية وأنه يجب شراء بطارية جديدة للهاتف قد تكون البطارية بدون رسوم إذا كانت مقدمة بضمان من Applecare+ أو أن يكون الهاتف خاضعًا لبنود المستهلك ولكن يتم منع الاستبدال إذا كان بالهاتف أي مشكلة مثل كسر الشاشة، ولكن إذا كان هناك رسوم شراء بطارية أيفون يجب أن نتعرف على سعر البطارية أولًا.

أسعار استبدال بطارية ايفون من ايفون X حتى ايفون 13

أوضحت شركة آبل أن سعر استبدال البطارية لجميع فئات هواتف آيفون بدايةً من X حتى 13 وهم فئة X و11 و12 و13 للبرو والماكس والميني هو AED 269 أي بالدرهم الاماراتي إذا تم استبدال البطارية من خلال متجر من متاجر آبل الرسمي حيث يكون هناك اختلاف بسيط إذا تم استبدال البطارية من الفروع المعتمدة، ولكن إذا كان الهاتف معتمدًا من Applecare+ فخدمة استبدال بطارية ايفون تكون مجانية.

استبدال بطارية ايفون في الضمان

في حالة كان هاتف ايفون مازال في فترة الضمان والتي تستمر حتى عام من تاريخ الشراء وكان الضمان يشمل التلف واي مشاكل عامة بالهاتف أو البطارية ولم يحدث مشكلة للبطارية بسبب استخدام خاطئ فهنا تسمح شركة آبل باستبدال بطارية أيفون مجانًا.

مع العلم أن شركة آبل قد أوضحت مسبقًا أن الهاتف بعد مرور حوالي 500 دورة شحن كاملة يخسر 20% من طاقته ولكن ما يستحق حله هو إذا كان الهاتف يخسر أكثر من ذلك من حيث الطاقة وفي فترة أقصر من السابق ذكرها، ففي تلك الحالة ذلك يعني أن الوقت قد حان لتغيير بطارية الهاتف.

ولكن إذا لم يكن هاتف آيفون في فترة الضمان أو انتهت فترته ووجد أن هناك عيب ما في البطارية يجب أن يتم استبدالها مهما كان السعر لأن ذلك سيكون بمثابة عمر جديد البطارية مع العلم أن استبدال البطارية أقل بكثير في السعر من شراء هاتف جديد.