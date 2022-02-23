العراق: إحباط عملية إرهابية لداعش فى ديالى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن شعبة الاستخبارات العراقية تلقت معلومات بجود إرهابيين اثنين كانا يعتزمان التعرض لإحدى النقاط الأمنية التابعة الأمنية وتحركت قوات الاستخبارات العسكرية وجرى الاشتباك مع الإرهابيين وقتل أحدهما فى منطقة الخزرج بقضاء مندلى فى محافظة ديالى. وأضافت أن الإرهابى الأخر لاذ بالفرار، وما زالت القوات الأمنية مستمرة بالبحث عنه.

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