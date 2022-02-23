عاجل- ارتفاع الأسعار.. تعليق روسى صادم بشأن العقوبات الأمريكية

وأضاف الدبلوماسى الروسى: "ما من شك فى أن العقوبات المفروضة علينا ستضر بأسواق المال والطاقة العالمية، ولن تستثنى الولايات المتحدة، وسيشعر المواطنون العاديون فيها بكل عواقب ارتفاع الأسعار"، مشددا على أن العقوبات ضد روسيا لن تحل شيئًا.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن أمس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف ديونها السيادية ونخبتها، معترفا بأن هذه الإجراءات ستضرب كذلك اقتصاد الولايات المتحدة.
كما أوضح الرئيس الأمريكى أن بلاده تفرض 4 مجموعات من الإجراءات التقييدية ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ اليوم، مبينا أنها تشمل "عقوبات حظر كاملة" بحق مؤسسة "VEB" الروسية وبنكها العسكرى، وتطبيق "عقوبات شاملة على الدين السيادى الروسى"، مضيفا: "ذلك يعنى أننا نقطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربى".
وتابع أن الإجراءات الجديدة ستستهدف النخبة الروسية وأفراد عائلاتهم، مشيرا إلى أن المجموعة الرابعة من العقوبات ستكون موجهة ضد مشروع "السيل الشمالى 2"، وسيتم تطبيقها بالتنسيق مع ألمانيا.
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