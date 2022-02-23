“Here” خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 في العراق عبر epedu.gov.iq بالرقم الامتحاني

قام كثير من الأشخاص بالبحث عن نتائج القبول الموازي لعام ٢٠٢٢ وخاصة بعد إعلان وزارة التعليم العالي العراقية بإعلان النتيجة وأعلنت الوزارة بأنه يمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها وسوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بالنتيجة من خلال هذا المقال.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

لقد كثر البحث من قبل الطلاب والطالبات عن النتائج الخاصة بالقبول الموازي حتى يتعرف جميع الطلاب على أي الكليات تم القبول فيها ويمكن لجميع الطلاب أن يتعرفوا على نتيجة قبولهم من خلال موقع الوزارة الرسمي، حيث تم نزول النتيجة عليه، وسوف تبدا الدراسة في الكليات العراقية يوم ٢٧ يناير ونتعرف على كيفية الحصول على النتيجة من خلال النقاط التالية:

على الطالب أن يدخل على الموقع الخاص بوزارة التعليم العليم .

يختار نتائج قبول الموازي لعام ٢٠٢٢.

عليه أن يقوم بكتابة الرقم الامتحان في المكان الخاص به.

يقوم الطالب بالضغط على كلمة عرض النتيجة.

يمكن للطالب أن يحمل الملف الخاص بالنتيجة عن طريق موقع وزارة التعليم العالي العراقية.

درجات القبول الموازي لكليات الطب

بعد أن تعرفنا على كيفية الحصول على نتائج القبول الموازي من خلال الأسطر السابقة نتعرف الآن على درجات القبول بكليات الطب العراقية من خلال النقاط التالية.

درجة الحصول على طب بغداد ٩٩٪.

الحصول على الطب الكندي تكون ٩٨,٩٪.

درجة طب البصرة ٩٩.٥٪.

طب الموصل تكون ٩٨.٣٣٪.

طب النهرين تكون ٩٨,٦٧٪.

ملحوظة: يمكن لجميع الطلاب في العراق الحصول على درجات كل تخصص على حدة عن طريق البحث في جوجل.

أهم الشروط الخاصة بالقبول الموازي

يوجد عدة شروط لقبول الطلاب في جميع الجامعات العراقية ونتعرف عليها من خلال النقاط التالية: