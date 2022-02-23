أوكرانيا تدعو مواطنيها لمغادرة روسيا "فورا"

دعت أوكرانيا مواطنيها إلى مغادرة روسيا "في أقرب وقت ممكن"، خوفا من تصعيد عسكري من موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، الأربعاء، في بيان: "توصي الوزارة المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين هناك للمغادرة فورا".

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