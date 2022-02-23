عاجل- أول تعليق أمريكى على وقف نورد ستريم 2 للغاز

جدة - نرمين السيد - اعتبر مسؤول أمريكى أن قرار ألمانيا بتعليق خط أنابيب "نورد ستريم 2" يحرر أوروبا من الخناق الجيوسياسى أو الجيواستراتيجى الذى تفرضه عليها روسيا من خلال إمدادات الغاز الطبيعى.





وأضاف المسؤول، أن القرار يعتبر نقطة تحول رئيسية فى استقلال الطاقة فى العالم عن روسيا. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى وافقوا بالإجماع، أمس، على حزمة عقوبات ضد روسيا.. وقال وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان إن "العقوبات تستهدف النواب الروس لدعم استقلال "دونيتسك" و"لوجانسك" شرق أوكرانيا، متهما روسيا بانتهاك القانون الدولى وخرق التزاماتها".

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