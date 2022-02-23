الاستعلام عن ساند برقم الهوية والتحقق من الأهلية 1443

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن ساند برقم الهوية للتحقق من أهلية المستفيد لاستحقاق ساند وصرف تعويض التعطل عن العمل، من خلال التسجيل في ساند، حيث تعد من أحد الخدمات الإلكترونية التي توفرها التأمينات الاجتماعية للمواطنين الذين توقفوا عن العمل لظروف خارجة عن الإرادة، وفي نفس الوقت تنطبق عليهم شروط ساند، التي يجب أن تنطبق على المستحقين طوال فترة صرف التعويض، وهذا الأمر لا يعني أن نظام ساند يشجع على البطالة؛ وذلك لأنه لا يتمتع بالمميزات التي تقدمها الوظيفة، كما أنه يشترط الجدية والاستمرار في البحث عن وظيفة.

الاستعلام عن ساند برقم الهوية

تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن ساند برقم الهوية، وهذه الخدمة تمكن المستخدم من التحقق من الأهلية لصرف التعويض المخصص للتعطل عن العمل، وذلك بالطريقة التالية:

الدخول إلى بوابة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية. الضغط على خيار التحقق من أهلية ساند. العمل على إدخال رقم الهوية أو السجل المدني. القيام بكتابة رمز التحقق المرئي كما هو بنفس الترتيب. النقر على تحقق.

التسجيل في ساند

يتم التسجيل في ساند بشكل تلقائي للأفراد المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، وقد أتاحت المؤسسة خدمة تقديم طلب الحصول على تأمين التعطل عن العمل، والاستعلام برقم الهوية بالطريقة التالية:

الدخول إلى بوابة التأمينات الاجتماعية. التسجيل في البوابة من خلال بيانات حساب المستخدم. التسجيل في ساند للحصول على تأمين التعطل عن العمل. العمل على إدخال رقم الحساب البنكي الخاص بالمستخدم. التأكد من صحة البيانات الشخصية ثم النقر على تقديم.

شروط ساند

يستحق التسجيل في ساند وصرف تأمين التعطل عن العمل كل مواطن سعودي تنطبق عليه شروط ساند الآتية:

أن يكون حاملًا الجنسية السعودية، حيث أنه لا ينطبق على غير السعوديين.

ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته أو تكون الأسباب راجعة إليه.

أن يقل العمر عن 60 عام.

أن يلتزم بالبرامج التدريبية التي تحددها الوزارة، ويكون جاد في البحث عن فرصة عمل.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية لذلك.

أن يكون لديه القدرة على العمل، وليس لديه دخل شهري من وظيفة أو مشروع خاص به.

أن يلتزم بتعليمات وزارة التأمينات والمدد المحددة لذلك.

رابط الاستعلام عن ساند برقم الهوية

بعد التأكد من استيفاء شروط سان وعدم الإخلال بأحدها، والتسجيل في ساند للحصول على التأمين، يستطيع المستخدم الاستعلام عن الأهلية من خلال الرابط الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية www.gosi.gov.sa، وفي حالة الأهلية يبدأ صاحب العمل في تطبيق ساند من الشهر التالي بنسبة 1.5% بالتساوي بين العامل وصاحب العمل.