المرور السعودي يكشف كيفية طلب لوحات بشعار مميز 2022 عبر منصة أبشر

طلب لوحات بشعار مميز هي خدمة حديثة قامت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، بالكشف عن تفعيلها بالفترة الأخيرة، حيث نشرت الإدارة على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنها قد بدأت في تفعيل خدمة إصدار لوحات للمركبات بشعار مميز، وقد بدأت الإدارة في تلبية طلبات المتقدمين بداية من يوم 21 فبراير 2022، وتتضمن الخدمة خمسة شعارات هي عبارة عن “السيفين والنخلة ورؤية المملكة والدرعية ومدائن صالح وملون أسود”، يمكن للمستفيد الاختيار فيما بينها، كما أن الخدمة تم طرحها من خلال منصة أبشر الإلكترونية ويمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.

طلب لوحات بشعار مميز 2022

هذا كما كشفت الإدارة العامة للمرور بالسعودية، عن الخطوات التي يمكن من خلالها، الدخول على المنصة وطلب الخدمة بكل سهولة، وهي كالتالي:

قم بالدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية. قم بالنقر على أبشر للأفراد. قم في نافذة الدخول لإدخال بيانات حساب المستفيد من “اسم المستخدم وكلمة المرور”. قم بإدخال رمز التحقق المرئي واضغط على تسجيل الدخول. سيصلك على الهاتف رسالة بها رمز للتحقق، قم بإدخال الرمز في المكان المخصص واستكمل باقي الخطوات للدخول. قم من النافذة الرئيسية بالدخول على خدماتي ثم المرور. قم بالدخول على “تواصل”. قم بالدخول على “طلب جديد”. قم بالدخول على إدارة التموين. قم بالدخول على طلب لوحة الشعار. قم بسداد رسوم الخدمة بقيمة 800 ريال.

وأكدت الإدارة على ضرورة إدخال المتقدم لجميع معلومات اللوحة المطلوبة استبدالها، كذلك تحديد شعار اللوحة المميزة من الخيارات الخمسة، ويتم إرسال إيصال سداد رسوم الخدمة على المنصة ورفعه من خلال خانة “المرفقات”.

استخراج إذن إصلاح مركبات

كانت الإدارة العامة للمرور قد كشفت في وقت سابق من خلال حسابها الرسمي على تويتر، عن الخطوات التي يمكن من خلالها، استخراج إذن إصلاح للمركبة عبر منصة أبشر، وجاءت الخطوات المعلن عنها كالتالي: