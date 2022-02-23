لعشاق المغامرات.. متطلبات تشغيل لعبة GTA V فهل تجرؤ على التحدي؟

متطلبات تشغيل لعبة GTA V المميزة، هي لعبه لها أكثر من جزء لها جزء أول وجزء ثاني وجزء ثالث وجزء رابع، والموضوع في هذه المقالة عن الجزء الثالث من لعبة جاتا الذي يحبها كل شاب من الشباب المغامرين جداً، وهي لعبة من الألعاب الناجحة جداً بسبب لعب الملايين عليها في كل جزء من أجزائها الكبيرة التي يكون كل جزء في بلد مختلفة.

متطلبات تشغيل لعبة GTA V

يعد اسم لعبة جاتا هو أسم يختصره كثير من الأشخاص، لأن أسم اللعبة الحقيقي، هو جراند ثقت أوتوا، وهذا الجزء من اللعبة، أصبح به تطور كبير، وتحديثات بحبها كل من يراها ويجربها. خلال تحديث في شكل اللعبة، وشكل السيارات والأزياء، الشركة الأمريكية، تعبت جداً إلى أن وصلت اللعبة إلى هذه المرحلة، وأصبحت البنات والشباب، وحتى الأطفال متعلقين باللعبة جداً. علاوة على ذلك كل شخص يلعب هذه اللعبة يتغير مزاجه بنسبة مائة وثمانون درجة، تجعل الشخص وقته يفوت بكل سهولة، تكون مناسبة لأيام الراحة، وفي الإجازة، تحميلها لا يأخذ وقت، فهي تعتبر أفضل لعبة في العالم.

لعبة جاتا جراند ثفت أوتو 5

تعتبر لعبة جاتا هي لعبة كوميدية، فيها كثير من الضحك، والحرب، والشهرة. من ناحية أخرى هي تعتبر مهمات جعلت أكثر من شخص يسرق بنك بالكامل، هذه اللعبة فيها هليكوبتر، وطائرات كبيرة جداً، وكثيرة ومعروفة. بالإضافة إلى ذلك بها الكثر من معدات الرائعة، لذلك فهي لعبة من الألعاب العظيمة، التي سوف بجدها في هذه اللعبة، وأيضاً أي نوع من الملابس، الملابس الليلية والسهرات. بالإضافة إلى ذلك ملابس أخري، للعشاء، وملابس النوم في هذه اللعبة. بالتأكيد الإنسان الذي يلعبها يتغير، يكون شخص ثاني، يشعر أن اللعبة حقيقة يعيشها.

متطلبات تشغيل GTA 5 للكمبيوتر

لتشغيل لعبة جاتا على جهاز الكمبيوتر يشترط ان يكون الحد الأدنى لإمكانيات الجهاز كالتلى:

المعالج لا يقل عن Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz او AMD Phenom 9850.

ذاكرة الوصول العشوائى رام لايقل عن 4G.B RAM.

نظام تشغيل Windows 10 64 Bit& Windows 8.1 64 Bit & Windows 8 64 Bit فما فوق.

كارت شاشة لا يقل عن NVIDIA 9800 GT 1GB او AMD HD 4870 1GB DX 1011.

مساحة تخزين فارغة لا تقل عن 110 جيجا بايت.

كارت صوت يتوافق مع DirectX 10.

متطلبات تشغيل GTA 5 للأندرويد

نظام تشغيل أندرويد 11او على هواتف ابل نظام IOS 10.

بالإضافة إلى ذلك ذاكرة وصول عشوائي رام 6 G.B RAM.

أيضا تحتاج العبة مساحة تخزين فراغه اعلى من 4.5 G.B.

علاوة على ذلك معالج ثماني النواة بحد أدني.

فى الختام في هذه المقالة تحدثنا عن متطلبات تشغيل لعبة GTA V المشهورة، التي لها أكثر من جزء والتي حصلت على تفوق كبير مع تحديثها العظيم. هي قصة حقيقي يكون كل إنسان في الحياة متعرض لها كثيراً. وهي لعبة أخذت الدرجة الأولي في تفوقها وتميزها يجب على كل شخص لا يلعب هذه اللعبة. أن يحملها ويجرب أن يلعبها ويكون مستمتع بوقته جداً.