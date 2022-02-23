بريطانيا تعلق على احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت، أنه فى نفس الوقت لا يزال "من المرجح جدا" أن تشن موسكو غزوا واسع النطاق على أوكرانيا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد وقع مرسومين باستقلال "دونيستك ولوجانسك الشعبيتين" شرق أوكرانيا، وأصدر بوتين تعليمات لوزارة الدفاع بضمان "تنفيذ مهام حفظ السلام" فى هاتين المنطقتين.
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