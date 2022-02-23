عاجل- إجراء أوكرانى جديد ضد روسيا (عقوبات)

جدة - نرمين السيد - وأعلن البرلمان الأوكرانى، فرض عقوبات على 351 شخصية روسية، بسبب اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين فى شرق كييف وإرسالها قوات إليهما، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وتسود حالة من التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية، وسط توقعات بنشوب الحرب وغزو موسكو لكييف، خصوصا بعدما وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مرسومين باستقلال "دونيستك ولوجانسك الشعبيتين" شرق أوكرانيا، وأصدر بوتين تعليمات لوزارة الدفاع بضمان "تنفيذ مهام حفظ السلام" فى هاتين المنطقتين.

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