نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ابو ظبي الرياضية عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات AD Sports في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أبو ظبي الرياضية حيث يتم بث مباراة الأهلي على هذه القناة وتحظى بإذاعة مجموعة من البطولات الدولية والمحلية لكرة القدم، ومن أهمها كأس العالم للأندية التي يترأسها فريق النادي الأهلي، وتعد هذه القناة من أوائل القنوات التي يتابعها العديد من محبين كرة القدم، لذلك نقدم لكم في مقالنا اليوم كل التفاصيل الخاصة بهذه القناة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

يتمثل التردد الخاص بهذه القناة على القمر الصناعي النايل سات في الآتي:

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاتجاه: افقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة ابو ظبي الرياضية على عرب سات

التردد: 11804

معدل الترميز:27500

الاتجاه:أفقي

معامل التصحيح: 3/4

قناة أبو ظبي الرياضية

تم انطلاق هذه القناة في عام 1969 من خلال شركة ابو ظبي الخاصة بالإعلام، وتعرض مجموعة من البرامج والبطولات العالمية وذلك باللغة العربية والإنجليزية وبذلك نجحت في جذب العديد من متابعين الكرة الرياضية.

علاوة على ذلك متابعتها الدائمة للأحداث الرياضية واستضافة مجموعة من الشخصيات الرياضية البارزة في مجال كرة القدم. بالإضافة إلى ذلك مع حرصها الدائم على استقبال مجموعة من المعلقين الرياضيين للعمل في هذه القناة وذلك حتى تجذب مزيد من المتابعين للكرة الرياضية ومن أهم المعلقين في هذه القناة هما سعيد الكعبي محمد حسين، أحمد الحوسني فارس عوض، محمد الشامسي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية المشفرة

تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية من أفضل القنوات المتاحة حاليا على مستوى العالم العربي وقد استطاعت تحقيق الجماهيرية والانتشار الواسع داخل دولة الإمارات وخارجها، وذلك يرجع إلى الإدارة الناجحة لهذه القناة والحرص الشديد على متابعة كل ما هو جديد في عالم الكرة الرياضية.

من ناحية أخرى هذه القناة تضع بعض الرسوم المالية التي تدفع شهريا للحصول على هذه القناة وإضافتها على جهاز الاستقبال الخاص بالمشاهد. بالإضافة إلى ذلك أن هذه القناة تتميز بتقنيات عالية الجودة في عرض برامجها ومبارياتها الرياضية وتردد قناة ابو ظبي الرياضية المشفرة يتمثل في الآتي:

التردد:12467

معدل الترميز:27500

الاتجاه:أفقي

معامل التصحيح:2/3

الجودة:Hd

في الختام تردد قناة ابو ظبي الرياضة حيث أن هذه القناة، قامت بالحصول على حقوق العرض لبطولة الأمم الأوروبية في الوقت الاخير. بالإضافة إلى ذلك إذاعتها لمباريات الكاس الاسباني والإيطالي. وبالتالي فأنها تعد من أقوى القنوات الرياضية على الساحة الإعلامية ووصل صداها إلى المزيد من الدول العربية.