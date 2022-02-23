لو بشرتك خمرية.. صبغ الشعر النبيتي بدون صبغة للون جرئ وجذاب بدون مواد ضارة لشعرك

صبغ الشعر النبيتي بدون صبغة، صبغة الشعر من الأشياء الجميلة التي تغير لون الشعر والتي تحب أن تعملها كل سيدة وكل بنت، وأيضاً البنات التي يكون لديهم خصل لونها أبيض ويحبوا أن يخفوا الخصل، ويوجد طرق طبيعية لصبغ الشعر ويستمر اللون في الشعر فترة طويلة وكل لون بشرة يكون مناسب عليه لون معين من الشعر.

صبغ الشعر النبيتي بدون صبغة

تبحث العديد من النساء حول صبغات طبيعية للشعر لإكساب الشعر الون النبيتى الرائع، لذلك نعرض لكم اسهل صبغة طبيعية للشعر باللون النبيتى.

صبغ الشعر بالكركديه

المكونات:

كوب من الكركديه.

ثلاثة أكواب من المياه.

الطريقة:

أولا وفي حلة وضع ثلاثة أكواب من المياه.

وبعد أن تغلي المياه، قومي بغلق النار.

بعد ذلك وضع كوب من الكركديه.

ثم ينقع في المياه الساخنة نصف ساعة.

بعد ذلك يتم تصفية المياه، ووضع محلول الكركديه على الشعر.

ثم بعد ساعة يتم غسل الشعر جيداً.

صبغ الشعر أحمر

المكونات

سبع معالق من دم الغزال.

ليمونة واحدة.

معلقتين من الخل.

كوب زبادي.

كيس بلاستيك.

فرشة لتوزيع الصبغة.

الطريقة

في طبق وضع سبع معالق من دم الغزال.

بعد ذلك يتم وضع معلقتين من الخل وكوب الزبادي.

ثم وتقليبهم مع بعضهم جيداً.

بعد ذلك يتم تغطية الطبق بكيس بلاستيك.

ثم بعد ساعة ونصف، استخدام الطريقة على الشعر.

بعد ذلك تقسم البنت شعرها نصفين.

ثم باستخدام الفرشة وضع الوصفة، على كل خصلة من خصلات الشعر.

اختيار الصبغة الصحيحة

صبغة الشعر باللون الأحمر، أو النبيتي يكون لها درجات.

وبالتالي يوجد صبغة لونها أحمر، ونحاسي.

ولكن الدرجة الأساسية والتي تحب أن تقوم بها كثير من البنات والسيدات، هي درجة اللون الأحمر الذي يكون غامق.

هي درجة اللون الأحمر الذي يكون غامق. من ناحية أخرى النحاسي، يكون مثل اللون البني.

ولكن يوجد سيدات عندما تحب أن تعرف اللون المناسب لها.

ونتيجة لذلك تستخدم على بشرتها لون أحمر، يكون قريب من لون صبغة الشعر.

في هذه الحالة سوف تعرف اللون، الذي يكون مناسب مع لون البشرة.

في الختام في هذه المقالة تحدثنا عن صبغ الشعر النبيتي بدون صبغة، بالطرق والمكونات الطبيعية عمل صبغة للشعر وتحدثنا أيضاً عن صبغ الشعر أحمر، ويوجد للشعر الأحمر أو النبيتي درجات في اللون، يوجد لون مثل اللون البني المحمر، ويوجد أحمر غامق، وعندما تترك البنت الصبغة تخمر فترة طويلة يكون اللون تركيزه أحمر جداً.