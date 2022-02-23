نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول الخدمات التعليمية

نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول، حيث تم توفير نظام نور ولي الأمر من جانب وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال منصة نور التعليمية، حيث يعمل النظام إلى توفير منصة مخصصة لأولياء الأمور تساعدهم على إنشاء حساب يكون خاص بهم من خلال بوابة نور التعليمية، ومن خلال ذلك الحساب يمكن أن يتم تسجيل الأبناء الجُدد بالعام الدراسي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مساعدتهم للتعرف علي نتائج ودرجات الأبناء الذين تم تسجيلها بالمدارس السعودية، كما يمكن الاطلاع على التقييم الخاص بالطلبة طوال العام الدراسي، وسوف نوفر لكم رابط نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول.

نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول

يجب علي ولي الأمر أن يقوم بإنشاء حساب جديد له من خلال نظام نور التعليمي، والقيام بتسجيل البيانات حتي يستطيع تسجيل الدخول لنظام ولي الأمر، ويتم ذلك بالخطوات التالية:

يجب الدخول مباشرة علي رابط المنصة الإلكترونية التالية/ منصة نور.

التوجه إلى تبويب “تسجيل جديد ولي أمر.

يجب إدخال الرقم الخاص بالسجل المدني الذي يخص ولي الأمر في المكان الخاص بذلك.

يجب إدراج اسم المستخدم الذي يرغب صاحبه في إنشائه.

النقر على تبويب “التالي” لمتابعة الإجراءات التي تخص تسجيل ولي الأمر.

تسجيل كافة البيانات الخاصة بولي الأمر والتي تطلبها المنصة للتسجيل في الحقول الخاصة بذلك.

الضغط على “تدقيق”.

النقر على أيقونة “حفظ البيانات”.

سوف يتم إرسال رسالة تحتوي على البيانات الخاصة بولي الأمر والمتعلقة بتسجيل الدخول إلى نظام نور.

بعد ذلك يتم تسجيل دخول للمنصة مُباشرة حتي يتم الاستفادة من جميع الخدمات المتوفرة إلكترونياً.

نتيجة الطلاب نظام نور ولي الأمر

نظام نور ولي الأمر يوفر لهم خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات والتعرف علي تفاصيل الدرجات التي حصلوا عليها بفترة بالفصول الدراسية المختلفة، ويتم الاستعلام بهذه الخطوات: