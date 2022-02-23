مانشستر يونايتد.. انتقاد "نادر" من لاعب لخطة الإدارة

شكك لاعب وسط مانشستر يونايتد البرازيلي فريد، بمستقبل "الشياطين الحمر" بعد نهاية الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع استمرار تعيين رالف رانغنيك بصفة المدرب المؤقت.

ويتولى رانغنيك (63 عاما) قيادة يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، قبل أن ينتقل مدرب شالكه ورازن بال شبورت لايبزيغ السابق للعمل في منصب استشاري مع النادي الإنجليزي في العامين المقبلين.

وأبلغ فريد محطة (تي إن تي سبورتس) البرازيلية مساء الثلاثاء: "هذا غريب بعض الشيء. أعرف في كرة القدم أنه من المهم تحقيق النتائج الإيجابية بأسرع شكل ممكن، لكن من المهم أيضا وجود خطة طويلة المدى".

وأضاف: "أعتقد أنه من السيئ لنا بعض الشيء عدم توفر ذلك. في الوقت الحالي يتعلق الأمر كله بأهداف قصيرة المدى. لا نعرف ما سيحدث بعد نهاية هذا الموسم"، وفقما نقلت "رويترز".

وتعد تعليقات فريد انتقادا نادرا من لاعب لخطة الإدارة في مانشستر يونايتد، الساعي إلى الاستقرار بعد فترة شهدت تغييرات في المدربين.

وبلغ يونايتد دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2018-2019، وسيخوض مباراة الذهاب ضد أتليتيكو مدريد، الأربعاء.