لافروف يشن هجوما عنيفا على جوتيريش بسبب الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف، فى مستهل محادثاته مع المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا جير بيدرسن فى موسكو اليوم الأربعاء: "للأسف الشديد، رضخ الأمين العام للأمم المتحدة للضغط الغربى وأدلى بتصريحات حول الأزمة الأوكرانية لا تتناسب مع مهامه وصلاحياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة".
وطلب لافروف نقل الموقف الروسى الرافض لتصريحات جوتيريش إلى الأمين العام أيضا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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