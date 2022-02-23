عاجل- البرلمان الأوكرانى يقر تشريعا للدفاع عن النفس

جدة - نرمين السيد - وكان البرلمان الأوكرانى، قد وافق اليوم الأربعاء على فرض عقوبات ضد 351 روسيًا، بمن فيهم مشرعون أيدوا الاعتراف باستقلال منطقتى دونيتسك ولوجانسك.

يأتى قرار البرلمان الأوكرانى بعدما وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مرسومين باستقلال "دونيستك ولوجانسك الشعبيتين" شرق أوكرانيا، وأصدر بوتين تعليمات لوزارة الدفاع بضمان "تنفيذ مهام حفظ السلام" فى هاتين المنطقتين.