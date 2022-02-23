صباح محمد رمضان 24 قيراط.. معجون أسنان من الذهب

عرض النجم المصري محمد رمضان مقطع فيديو وهو يستخدم معجون أسنان على حسابه في "فيسبوك" تحت عنوان "صباح الذهب.. معجون أسنان عيار 24".

وعلى الفور حظي مقطع الفيديو بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد حصل على أكثر من 363 ألف مشاهدة، وما يزيد على 6000 تعليق، ونحو 9000 إعجاب، بعد نحو ساعة من نشر محمد رمضان للفيديو على حسابه في "فيسبوك".

وتراوحت ردود الفعل تجاه الفيديو بين الترحيب والإعجاب والاستنكار.

فقد قال أحدهم المتابعين: "ألف عافية على قلبك مادام من تعبك وحلالك وجهدك".

وقال آخر مستنكرا على ما يبدو: "عجبا! من أين جئت بكل هذه الأموال؟!".