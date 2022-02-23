الأزمة الأوكرانية.. كل ما تريد معرفته عن دونيتسك ولوجانسك (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تصدرت منطقتى دونيتسك ولوجانسك العناوين بعد اعتراف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، باستقلالهما عن أوكرانيا، حيث تقع المنطقتين المواليتان لروسيا فى حوض دونباس بشرق كييف.





وأصبحتا المنطقتين منذ 2014 خارجتين عن سيطرة كييف.. وأودى النزاع المستمر فيهما منذ 2014 بين الانفصاليين والقوات الحكومية الأوكرانية بحياة أكثر من 14 ألف شخص. وتتّهم كييف والغرب روسيا بدعم الانفصاليين الموالين لموسكو عسكريًا وماليًا، الأمر الذى جعل الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين يثير تنديدًا دوليًا وتهديدات من الولايات المتحدة والناتو بفرض حزمة أوسع من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو.

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