أوكرانيا تعتزم إعلان حالة الطوارئ

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤول أمنى أوكرانى، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعتزم إعلان حالة الطوارئ فى جميع أراضى أوكرانيا باستثناء منطقتى دونيتسك ولوجانسك، وذلك وفقًا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل لها.





وتكثف أوكرانيا استعداداتها لغزو محتمل من قبل روسيا، حيث أعلنت فى وقت سابق من اليوم، عن بدء تجنيد جنود الاحتياط فى الجيش، كما أقر البرلمان الأوكرانى تشريعا للدفاع عن النفس ومنح المدنيين حق حمل السلاح. يأتى ذلك بعدما وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مرسومين باستقلال "دونيستك ولوجانسك الشعبيتين" شرق أوكرانيا، وأصدر بوتين تعليمات لوزارة الدفاع بضمان "تنفيذ مهام حفظ السلام" فى هاتين المنطقتين.

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