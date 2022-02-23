روسيا: أمريكا شجعت أوكرانيا على عدم الامتثال لاتفاقيات مينسك

جدة - نرمين السيد - وأضاف أنتونوف: "على مدى السنوات السبع الماضية، لم تفعل الولايات المتحدة شيئا لإقناع حكومة أوكرانيا بضرورة الامتثال لاتفاقيات مينسك. وبدلا من ذلك، شجعت واشنطن النظام فى كييف على عدم فعل أى شيء".

بالإضافة إلى ذلك، أشار أنتونوف إلى أنه بدلا من إجبار كييف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ممثلى دونيتسك ولوغانسك، قررت واشنطن "ضخ" الأسلحة إلى أوكرانيا.