نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيكون مومنت بيس 2021 الجديدة بكجات و شحن كوينز PES 2021 Mobile الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيكون مومنت بيس 2021 الجديدة وكيف يتم تفتيح بكجات بطريقة أسطورية داخل لعبة الساحرة المستديرة PES MOBILE . ويتم البحث عن ذلك بعد أن تم صدور أخر تحديث في لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة . علي المتاجر الرسمية يوم 10 فبراير الماضي كما بجانب ذلك التحديث يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 الجديدة مجاناً .ذلك عبر قائمة ICON MOMENT كما أن شحن PES 2021 الجديدة مجاناً تأتي مع إضافة لاعبين جدد داخل اللعبة في قائمة بوكس دروو . وفيما يخص التحديثات التي تمت علي efootball pes 2022 وصلت إلي حجم 1.9GB . كما أنه كيف تحصل علي كوينز في PES 2021 الجديدة مجاناً ذلك عبر بعض الخطوات البسيطة التي سنوضحها في المقال .

أيكون مومنت بيس 2021 الجديدة في أحداث اليوم

قبل أن نحدث عن أحداث اليوم وكيف يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 الجديدة وكما أشرنا في بداية المقال . أن التحديثات التي تمت علي efootball pes 2021 اقتربت من 2GB يجب توفيرها داخل هاتفك . كما أن حجم ملف التحديثات يتطلب شبكة WI-FI قوية لتثبيت ملفات تحديث بيس 2022 كذلك بعد أن تنتهي عملية تثبيت التحديثات . يمكنك في لعبة efootball pes 2022 Konami الجديدة أن تدخل في منافسات جديدة من مباريات DAY وذلك لكي ما يتم . شحن PES 2021 الجديدة مجاناً إلي ما يقرب من 300 كوينز في اليوم . كما أن شحن كوينز efootball pes في أحداث اليوم . تكون لمدة أسبوع بدايةً من اليوم بجانب أنه يمكنك تغيير لاعبي الأسبوع الجديد عبر . قائمتي ICON MOMENT و BOX DRO .

أيكون مومنت بيس 2021 الجديدة و كيف تحصل علي كوينز في PES 2021 الجديدة مجاناً

لكي ما يتم الحصول علي كوينز PES 2022 الجديدة والتي يتم البحث عنها بشكل مكثف يومياً . تتيح شركة كونامي الحصول علي كوينز لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة . وذلك بعد أن قامت الشركة بإطلاق لاعبين جدد داخل بيس 2022 كما أن ICONE MOMENT PES 2021 . تلك اللاعبين الجدد تميزت بقدرات هائلة عن النسخة السابقة PES eFootball . كما تقوم الشركة بتغيير قائمة اللاعبين بشكل أسبوعي ولذلك يجب عليك الحصول علي كوينز في بيس 2021 الجديدة . حتي تتمكن من تغيير هؤلاء اللاعبين وفي السطور القادمة سنعرض كيف يتم الحصول علي كوينز إي فوتبول بيس 2021 الجديدة .

خطوات شحن كوينز PES 2021 Mobile الجديدة

يجب عليك الدخول علي efootball pes 2022 الجديدة بشكل يومي لتحصل علي 300 كوينز شهرياً .

بشكل يومي لتحصل علي 300 كوينز شهرياً . كما يجب في لعبة efootball pes 2022 Konami بعد تسجيل الدخول بها يتم اختيار قائمة الهدايا .

بالخطوتين السابقتين يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 الجديدة مجاناً بدون لعب المباريات والفوز بها .

بدون لعب المباريات والفوز بها . كذلك بجانب أذأ ما كانت الرغبة في شحن PES 2021 الجديدة مجاناً يتم ذلك عن طريق الفوز بمنافسات DAY .

يتم ذلك عن طريق الفوز بمنافسات DAY . تقوم الشركة بمنح شحن كوينز PES 2021 Mobile الجديدة بشكل أسبوعي يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع .

بشكل أسبوعي يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع . كما تتحدد كمية الكوينز في PES eFootball لتصل إلي 400 كوينز أسبوعياً بشكل مجاني شرط الفوز بمنافسات DAY .

كلما تم الفوز بمنافسات DAY في efootball pes 2021 الجديدة يتم الحصول علي 500 كوينز في الأسبوع .

يتم الحصول علي 500 كوينز في الأسبوع . كذلك تزداد كمية كوينز أيكون مومنت بيس 2021 الجديدة لتصل إلي 2000 كوينز في الشهر الواحد .

الحصول علي كوينز في بيس 2021 الجديدة مجاناً في أحداث الخميس القادم

لكي ما يتم الحصول علي أيكون مومنت بيس 2021 الجديدة وبعد أن تم عرض تفاصيل معلومات . شحن كوينز PES 2021 Mobile الجديدة في السطور السابقة نود أن نعلم كافة محبي الساحرة المستديرة efootball pes 2022 . أن كوينز إي فوتبول بيس 2021 الجديدة كان الحصول عليها الأسبوع الماضي بعد إطلاق كونامي . فريق بايرن ميونخ في قائمة ICON MOMENT ولعب المباراة الخاصة بهم كان يتم الحصول علي 2 كوينز . كما أن هذا الأسبوع أيضاً يمكنك الحصول علي كوينز في بيس 2021 الجديدة مجاناً عبر القائمة المشار لها .

أحداث الأسبوع الجديد في أيكون مومنت بيس 2021 الجديدة

يأتي الأسبوع الجديد بدايةً من الغد يتضمن أحداث جديدة يتم من خلالها شحن كوينز PES 2021 Mobile الجديدة كالآتي :-

الأسبوع الجديد الذي يبدأ من الخميس القادم ستكون به منافسات DAY جديدة يتم من خلالها الفوز بتلك المنافسات . كما أن شحن كوينز لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة لهذا الأسبوع يصل إلي عدد 200 كوينز . كذلك طرحت كونامي في الأسبوع الجديد عبر قائمة بوكس دروو لاعبين جدد من أشهر لاعبي الساحرة المستديرة . هم CARLOS BYOL و PATRIC VIEERA وكلاً من ROPERTO CARLOS و PATESTOTA . كما حرصت كونامي عبر أيكون مومنت بيس 2021 الجديدة المجانية بكامل الفرق داخل اللعبة سيكون هذا الأسبوع . المتاح بشكل مجاني قائمة فريق يوفنتوس . أما أيقونة ICON MOMENT التي يتم شراءها عبر كوينز إي فوتبول بيس 2021 الجديدة متوقعاً تغيير فرق الأسبوع . الجديد لمنتخبات بايرن ميونخ و تشيلسي وعبر تلك الفرق يتم فتح PACKGE جديدة تحصل من خلالها علي 100 كوينز .

أيكون مومنت بيس 2021 الجديدة وأحداث الأسبوع الجديد الذي يبدأ الخميس القادم استعرضنا ما يخص كيفية . الحصول علي كوينز في بيس 2021 الجديدة مجاناً عبر عروض شركة كونامي .