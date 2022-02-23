عاجل- إجلاء مواطنين.. إجراء روسى جديد فى لوجانسك ودونيتسك

جدة - نرمين السيد - قال القائم بأعمال وزير الطوارئ فى روسيا، ألكسندر تشوبريان: "أكثر من 95 ألف لاجئ من دونباس عبروا الحدود حتى صباح الأربعاء".

وأضاف تشوبريان: "إنهم موجودون الآن فى 12 كيانا روسيا فى 230 نقطة إقامة مؤقتة. الآن هناك قطاران آخران لجلب المزيد".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد وقع مرسومين باستقلال "دونيستك ولوجانسك الشعبيتين" شرق أوكرانيا، وأصدر بوتين تعليمات لوزارة الدفاع بضمان "تنفيذ مهام حفظ السلام" فى هاتين المنطقتين.