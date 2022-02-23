عاجل- إيطاليا تبدأ التصعيد ضد روسيا

وقال فى تصريح اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، "بل على العكس من ذلك، هناك التزام كامل بالخيارات التى نساعد جميعًا فى اتخاذها على المستوى الأوروبى.. وبالطبع فإن قضية الطاقة هى قضية مهمة بالنسبة للمواطنين ويتم النظر فيها عن حق بأقصى قدر من الاهتمام من قبلنا ومن قبل شركائنا، لكن هذا بالتأكيد لا يمثل عقبة أمام الحزم الذى يجب أن نواجه به هذه الأزمة".
وأضاف وزير الخارجية الإيطالى أن "التفكير فى المفهوم الأوسع للسيادة الوطنية مطلوب، والذى يتعلق بمختلف القطاعات الاستراتيجية، بما فى ذلك قطاع الطاقة، لهذا السبب ليس من قبيل المصادفة أن بعض بعثاتنا الدولية تركز أيضًا على سلامة خطوط إمداد الطاقة".
وأوضح أنه يجب الاحتفاظ بالتماسك الذى أظهرناه حتى الآن على مستوى الاتحاد الأوروبى بشأن نظام العقوبات، وعلى مستوى الناتو بشأن أدوات الردع، التى تساهم فيها إيطاليا أيضًا على الأرض فى أنشطة لجيشنا فى لاتفيا والمراقبة الجوية فى رومانيا والبحرية فى شرق البحر الأبيض المتوسط وتدابير أخرى للارتقاء بمستوى الاستعداد التشغيلى التى تم تنفيذها فى الأسابيع الأخيرة. التدابير التى ينبغي، مرة أخرى، أن تُفهم على أنها حافز لمواجهة حقيقية بناءة، هذا هو بالضبط معنى الردع حث روسيا على عدم تأجيج الصراع واختيار طريق الدبلوماسية.
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