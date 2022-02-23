عاجل- نوعى ودفاعى.. تعليق بريطانى بشأن الدعم العسكرى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال جونسون، إن "الدعم الذى سنقدمه لأوكرانيا سيتضمن أسلحة نوعية ودفاعية"، مضيفا أن تعزيز الوحدة مع حلفائنا مهمة جدا فى هذه الفترة وسنطوق المصالح الروسية فى أوروبا بشكل متزامن.

كما أعرب عن أمله من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى خفض التصعيد، مؤكدا فى نفس الوقت جاهزية بلاده للرد وفرض مزيد من العقوبات، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.