عاجل- مبادئ الزعيم.. كوريا الشمالية تلغى التقويم الميلادى

جدة - نرمين السيد - وظهرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية منذ مطلع الأسبوع الجارى بتاريخ "زوتشيه 111"، بدلا عن 2022.

وتعد كلمة "زوتشيه" أحد مبادئ كيم إيل سونغ، التى تترجم إلى "الموقف المستقل" و"روح الاعتماد على الذات".

ويبدأ تقويم "زوتشيه" بميلاد أول رئيس لكوريا الشمالية، المؤسس إيل سونغ، فى عام 1912، والذى يعتبر العام الأول.

وتم تقديم نظام التقويم هذا لأول مرة فى عام 1997، بعد ثلاث سنوات من وفاة مؤسس كوريا الشمالية، ولكن حتى هذا الأسبوع، واصلت وكالة الأنباء المركزية اعتماد التقويم الميلادى الغربى، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية.

وأرجعت الصحيفة أن يكون سبب هذا التغيير مرتبطا باقتراب الذكرى الـ 110 لميلاد إيل سونغ والذى يصادف 15 أبريل القادم، والذى يشهد تنظيم احتفالات ضخمة بالمناسبة.

وسبق لكوريا الشمالية أن قامت بخطوة مشابهة، إذ غيرت توقيتها الرسمى فى 2015، معلنة توقيت بيونغيانغ الذى يسبق التوقيت الرسمى الكورى المستخدم فى كوريا الجنوبية بنصف ساعة، علما أن التوقيت الرسمى الكورى يمثل نفس المنطقة الزمنية المستخدمة فى اليابان، وفرض حين كانت شبه الجزيرة الكورية تحت الحكم اليابانى.

جدير بالذكر أن لليابان تقويمها الخاص أيضا الذى يقوم على بداية عهد الإمبراطور الحالى، إذ تعرف السنة الجارية باسم "رييوا 4"، أى العام الرابع للإمبراطور ناروهيتو.