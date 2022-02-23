عاجل- أول إجراء من الكونجرس بشأن التدخل العسكرى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحث 43 عضوا من الديمقراطيين والجمهوريين - فى رسالة إلى بايدن، اليوم الأربعاء - على اتباع الدستور والقانون والحصول على إذن من الكونجرس قبل اتخاذ هذه الخطوة.
وأشار أعضاء الكونجرس إلى أن الشعب يستحق أن يكون له رأى قبل الدخول فى أى صراع خارجى آخر.
وكان الرئيس الأمريكى قد جدد فى وقت سابق اليوم استعداد الولايات المتحدة، بالتعاون الوثيق مع حلفائها وشركائها، للرد بسرعة وحزم على أى عدوان روسى آخر ضد أوكرانيا، كما أمر بايدن قوات بلاده المتمركزة فى أوروبا بتعزيز دفاعات الدول المتاخمة إلى أوكرانيا.
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