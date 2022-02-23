شروط منحة البطالة في الجزائر 2022 ورابط التسجيل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل www.anem.dz

شروط منحة البطالة في الجزائر 2022، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء الولايات الجزائرية من أجل الاستعلام عن شروط منحة البطالة في الجزائر 2022، وذلك حيث قام السيد الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” بالإعلان عن توجيه أوامر بشأن صرف منحة للشباب الذي لا يجدون فرص مناسبة للعمل والعاطلين وذلك في ظل دور الدولة الجزائرية في تقديم الدعم لهؤلاء الشباب في ظل انتشار فيروس كورونا والأثار السلبية التي تسبب فيها الفيروس في العالم كله، واليكم في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالشروط وكذلك رابط تسجيل في هذه المنحة.

شروط منحة البطالة في الجزائر 2022

وفي ظل رغبة الملايين من الأشخاص من الشباب على مستوى كل الولايات الجزائرية المختلفة في معرفة شروط منحة البطالة في الجزائر 2022 والتي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية والتي يجب أن تتوافر في الشاب المتقدم على هذه المنحة من أجل الحصول عليها، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على المنحة حامل للجنسية الجزائرية. يجب أن يتراوح عمر الشخص المتقدم ما بين 19 سنة إلى 40 سنة (وأولوية القبول تكون للأشخاص الأكبر في السن). كما يجب أن يقوم المتقدم بتحديد موفقة من خدمة الوطن. ويحب أن يكون الشخص المتقدم عاطل عن العمل ولا يكون له أي مصدر دخل. أن لا يكون المتقدم قد حصل على أي قرض للمشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر. ألا يكون المتقدم مسجل في التكوين المهني أو في التعليم العالي. يجب أن لا تتجاوز مدة تسجيل الشخص المستفيد من المنحة 6 أشهر ويجب أن يكون مسجل للمرة الأولى. وفي حالة كانت سيدة هي المتقدمة يجب ألا يكون زوجها يعمل في أي مكان.

رابط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2022

وبعد أن تعرفنا على شروط منحة البطالة في الجزائر 2022 نتعرف الآن على رابط وخطوات التسجيل للحصول على هذه المنحة الرائعة المقدمة لدعم الشباب العاطلين في الجزائر:-