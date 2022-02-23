لينك الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الاول، خلال الساعات القليلة الماضية شهدت محركات البحث داخل دولة العراق بحث متواصل من قبل الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور، جميهم يبحثون عن رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الاول، بحيث يقوموا بإدخال الرقم الامتحاني الخاص بهم، ثم الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم، والجدير بالذكر أن أولياء الأمور يُسيطر عليهم الآن حالة من القلق والتوتر وكذلك أبنائهم يرغبون جميعًا في الاستعلام عن النتائج، وفي مقالنا اليوم عبر موقعنا الإخباري ثقفني سنوضح لكم مستجدات النتيجة، بالإضافة إلى لينك الاستعلام عن النتيجة ألا وهو موقع وزارة التربية والتعليم وكذلك موقع نتائجنا وكيفية الاستعلام عن النتيجة خطوة بخطوة.

نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الاول

يرغب المواطنين أولياء أمور الطلبة والطالبات في العراق الآن من الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الاول، وذلك من أجل الاستعلام عن النتائج، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن عمليات تصحيح النتيجة ورصد الدرجات تتم الآن على قدم وساق من أجل سرعة الانتهاء منها، ثم إعلانها على الطلبة والطالبات على الشبكة، وللعلم أنه يتم إعداد النتيجة والكشوفات الخاصة بها في صيغة PDF وذلك من أجل إعلانها على الطلاب وذلك على موقع وزارة التربية العراقية وأيضًا موقع نتائجنا، وبكل سهولة سيتمكن الطلبة والطالبات من الاستعلام عن النتائج، وذلك باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بهم.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الاول

كما وضحنا لكم أن عملية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الاول سوف تتم إلكترونيًا عبر الشبكة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا بين الطلبة والطالبات وبدلًا من الزحام على المدارس، ويمكن للطلاب بعد أن تظهر النتيجة بشكل رسمي على الموقع يقومون بالاستعلام عنها على النحو التالي على الترتيب: