الاعلان عن نتائج القبول الموازى 2021/2022 بالرقم الامتحانى فى كل المحافظات من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، حيث تم نشر نتائج مرحلة القبول الموازى لعام 2021/2022 فى كل المحافظات فى العراق بعد الانتهاء من اداء امتحانتهم وانتاب القلق لكل الطلاب تلك المرحلة بسبب تأخر اعلان النتائج نظرا لاهمية تلك المرحلة التعليمية فى العراق واعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان رسمي عن نشر النتائج بشكل رسمى عبر الموقع الالكترونى للوزارة عبر شبكات الانترنت وتعد مرحلة القبول الموازى فى العراق من اهم المراحل التعليمية فى العراق حيث يعتبر الناجح فيها من الملتحقين فى كل الجامعات فى العراق وسوف نوضح لكم طرق الحصول علي نتائج القبول الموازى عبر موقعكم ثقفنى نيوز

طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازى

يبحث العديد من الطلاب عن نتائج القبول الموازي وطرق الاستعلام والحصول عليها من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية والان سنعرض لكم طرق الاستعلام عن النتيجة :-

يمكن الان للطالب الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يختار الطالب أيقونة الاستعلام علي نتائج القبول المركزي للعام الدراسي الحالي 2021/2022

يقوم الطالب بالتسجيل باسمه الرباعي ورقمه الامتحاني في الخانات التي سوف يجدها امامه في الموقع

ويقوم بتسجيل المحافظة التابع لها

ينقر الطالب علي عرض النتيجة الان ويقوم بمعرفة نتيجته

ويمكن للطالب طباعة نتيجته واخذها كمستند رسمى له من اجل التقديم فى كافة الجامعات فى كل المحافظات

الاعلان عن نسبة النجاح فى مرحلة القبول الموازى

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية فى بيان رسمى عن نسبة الناجحين فى مرحلة القبول الموازى لكل المحافظات فى العراق حيث تعدت نسبة النجاح بشكل كبير وافضل من العام السابق حيث بلغت نسبة النجاح هذا العام الجاري 90% عن العام السابق حيث كانت نسبة النجاح 55% فقط وبلغ عدد الطلاب الناجحين 22000 طالب علي عكس العام السابق حيث كان عدد الطلاب الناجحين 3500 طالب فقط وظهرت الان النتيجة عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم بشكل رسمى نظرا لانتشار فيرس كورونا المستجد وتريد وزارة التربية العراقية فى الحفاظ على صحة الطلاب من خلال نشر النتائج عبر الموقع الرسمى لتقليل التزاحم بين الطلاب .