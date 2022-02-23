وزارة التعليم السعودي تقرر حقيقة أمر إلغاء الدراسة طوال شهر رمضان 1443 هجرية

وزارة التعليم السعودي تقرر حقيقة أمر إلغاء الدراسة طوال شهر رمضان المقبل 1443 هجرية حيث جاءت هذه الأقاويل والإشاعات المتداولة التي أشارة إلى إلغاء الفصل الدراسي الثالث في المدارس السعودية خاصة في الفترة الأخيرة عن أنباء إيقاف الدراسة في شهر رمضان بعد ظهور متحور كورونا الجديد ميكرون في السعودية وهذا ما أدي إلى أن تقوم الوزارة بكشف التصريحات لحسم الجدل في هذا الأمر نوضيح لكم حقيقة الأمر بناءاً على ما أكدته وزارة التربية و التعليم السعودية و سوف نقوم بعرضه عليكم من خلال هذا المقال.

حقيقة أمر إلغاء الدراسة في شهر رمضان في السعودية

قد نفت وزارة التربية والتعليم السعودية ما تردد حول تأجيل الدراسة في شهر رمضان الكريم 1443 مؤكدة أن جميع الأنباء حول تغيير نظام التعليم في الفترة المقبلة لا أساس له من الصحة وهي مجرد أقاويل كاذبة تعمل على صعوبة الأمر كما أكدت الوزارة علي إلغاء كذبة الفصل الدراسي الثالث في المدارس السعودية على العكس أكدت الوزارة أن الفصل الدراسي سيبدأ في موعده المحدد بتاريخ 17/8/1443 هجري الموافق20/3/2202 ميلادية وحتى هذه اللحظة قرار الدراسة مستمرة طوال شهر رمضان سواء للطلاب أو الطالبات وسوف يحصل الطلاب على أجازة عيد الفطر اعتبارا من 24/9/1443 هجرية الموافق25/4/2022 ميلادية وبذلك تنتهي العطلة الرسمية لعيد الفطر في7/10/1443 هجرية الموافق 2022/5/8 ميلادية.

الاجراءات الاحترازية لوزارة التعليم لمواجهة كورونا

قد شددت وزارة التعليم في السعودية على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا ومن أهم هذه الاجراءات قد تم تلقيح جميع الطلاب ممن تعدوا عمر الثانية عشر وذلك بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني، كما أوضخت الوزارة في مخططها أن الطالب الذي لم يتلقى اللقاح سوف يستكمل دراسته في الفصل الدراسي الثالث عن طريق شبكة الأنترنت عن بعد عن طريق المنصة الإلكترونية التعليمية.

نظام الدراسة الجديد في السعودية

قد قامت وزارة التعليم في السعودية في تنفيذ نظام تعليم حديث وهو نظام الثلاث فصول دراسية وقد تم الأخذ بهذا النظام للمرة الأولي على طلاب المدارس ابتداء من الفصل الأول الابتدائي وحتى الفصل الأول الثانوي وقد تم استبعاد الصفين الثاني والثالث الثانوي من هذا النظام الجديد بسبب تعطيل تطبيق القرار المستجد عليهم وهذا لاختلاف النظام بشكل كبير عن النظام المعتاد عليه طوال سنوات الدراسية السابقة كما أوضحت وزارة التعليم في تصريحاتها أن النظام الجديد للتعليم في المملكة يعد أهم القرارات المتخذة نحو التقدم والتطور في عصر العلم في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

والجدير بالذكر و من المقرر أن ينتهي العام الدراسي لكل الصفوف الدراسية فى1/12/1443 هجرية الموافق30/6/1443 ميلاديا.