مصر.. إحباط عملية كبيرة لتهريب الأسلحة عبر قناة السويس

أعلنت مصر، الأربعاء، أن قوات حرس الحدود نجحت في إحباط عملية تهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية، بإحدى "معديات" قناة السويس.
وجاء في بيان رسمي، أن العملية جاءت "استمرارا لجهود القوات المسلحة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية، وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع، والإضرار بالأمن القومي المصري".
وأضاف: "كثفت عناصر التفتيش والكشف عن المهربات، من جهودها التي أسفرت عن ضبط عربة نقل محمل عليها مكعبات مياه، وعدد من البراميل التي عثر بداخلها على 19 بندقية آلية، و20 خزنة لبنادق آلية، و4 بنادق آلية FN، و3 رشاشات متعددة، بالإضافة إلى نظارتين ميدان وتليسكوبين قناصة".
كما ضبطت "كميات كبيرة من الذخائر بلغت 15 ألفا و627 ذخيرة أنواع"، وفق البيان. وجرى عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
واختتم البيان بالقول: "يأتي ذلك استمرارا للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود في تأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، بكل عزيمة وإصرار، لمنع أي محاولة للتهريب وضبط كافة العناصر الإجرامية".
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