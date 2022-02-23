عاجل- كوريا الجنوبية تكشف موقفها من تطور الأزمة فى أوكرانيا

وقال مصدر مسؤول بالمكتب الرئاسى الكورى - فى تصريح أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية -: "نراجع الأوضاع المتوقعة فى المستقبل، ومدى تأثيرها على بلادنا، غير أن تقديم دعم عسكرى وإرسال قوى عسكرية هما خارج نطاق المراجعة".
وأشار المصدر إلى أن بلاده بصفتها عضوًا مسؤولًا فى المجتمع الدولي، تجرى مشاورات وثيقة مع الولايات المتحدة والدول الأخرى حول ما إذا كانت ستنضم إلى العقوبات ضد روسيا.
وتابع: "يجب اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقليل التأثير السلبى على اقتصادنا، وضمان مشاركة المواطنين فى أنشطة اقتصادية مستقرة"، مؤكدًا أن بلاده ستجرى مشاورات وثيقة مع الدول المعنية لمنع الأزمة الأوكرانية من أن تشكل تهديدًا لجهود السلام فى شبه الجزيرة الكورية.
وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات جديدة على البنوك الروسية والأفراد الروس، بعد أن أمر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بإرسال قوات إلى المناطق الانفصالية فى شرق أوكرانيا.
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