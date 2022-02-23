روسيا تتوعد أمريكا برد قاس

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للخارجية الروسية اليوم الأربعاء: "يجب ألا تكون هناك شكوك من أنه سيتم تقديم رد قوى على العقوبات، ليس بالضرورة متماثلًا، ولكنه سيكون محسوسا بالنسبة للجانب الأمريكى".

وأضاف البيان: "على الرغم من العبث الواضح للجهود، التى بُذلت على مر السنين لعرقلة تطور اقتصادنا، إلا أن الولايات المتحدة تمارس مرة أخرى بشكل الأدوات التقييدية غير الفعالة وذات النتائج العكسية للمصالح الأمريكية".

وكان الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أعلن أمس الثلاثاء عن عزمه فرض عقوبات على روسيا وذلك فى أعقاب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، أمس، اعترافه باستقلال منطقتى لوجانسك ودونيتسك.