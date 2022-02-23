نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدورالاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدورالاول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث يتزايد إلى معدل كبير وملحوظ مؤشرات البحث من أجل الحصول والكشف عن تلك النتائج التي بإمكانكم الحصول عليها أون لاين حيث أدي طلاب وطالبات شتي المحافظات العراقية جميع الاختبارات المقررة عليهم بتطبيق جميع المعايير المطلوبة التي جاءت لضمان حفظ أمن وسلامة الطلاب، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان بالخطوات طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

لينك الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدورالاول

كشفت مصدر رسمي داخل وزارة التربية والتعليم العراقية على ان عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد باشرت بالفعل على مستوى جميع المحافظات العراقية، حيث من المقرر على ان يتم البدء على طرح نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بالاضافة على نشرها من خلال موقع نتائجنا، حيث سيتمكن الطلاب والطالبات السابق لهم الانتهاء على الالتحاق فى تلك الاختبارات فى اليوم الحادي عشر من ديسمبر اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور ان يتم توفيرها بشكل وبصورة الكترونية امام جميع الطلاب والطالبات، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية خطوات وطريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول

بامكانكم بمنتهي السهولة اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول بالعراق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فور اتباع مجموعة من الخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

تحديد الدور الاول

تسجيل اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها

تحديد المحافظات التابع لها الطالب

النقر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بالحال

هذا وبإمكان جميع الطلاب والطالبات مشاركتنا بالاسفل فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدك بالحصول عليها فور ان يتم دعوة الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور ان يتم اعتماد ظهورها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية

تستمر حد بحث جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول التي بامكانكم اجراء الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او غيرها من المواقع التعليمية التي ستفعل خصيصاً فور ان يتم التأكيد على ظهور تلك النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، عليه سنستعرض ونتابع مع حضراتكم على مدار الساعة جميع التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج.