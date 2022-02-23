دوت الخليج :- أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الثلاثاء، على مستخدمي التطبيقات الخلوية التي تعتمد في أساسها على تداول مقاطع فيديو على أهمية إيقاف خاصية تحديد الموقع الجفرافي “GPS”.
وأضافت الهيئة في تحذيرها أن “ذلك للحماية من من بعض ممارسات الابتزاز والاستغلال المتبعة من قبل بعض مستخدمي هذه التطبيقات”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير حكومي : عطلوا خاصية “GPS” في هذه الحالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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