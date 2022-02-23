تحذير حكومي : عطلوا خاصية “GPS” في هذه الحالة

دوت الخليج :- أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الثلاثاء، على مستخدمي التطبيقات الخلوية التي تعتمد في أساسها على تداول مقاطع فيديو على أهمية إيقاف خاصية تحديد الموقع الجفرافي “GPS”.

وأضافت الهيئة في تحذيرها أن “ذلك للحماية من من بعض ممارسات الابتزاز والاستغلال المتبعة من قبل بعض مستخدمي هذه التطبيقات”.