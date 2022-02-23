نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا 2022، إن الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد والفريق الإسباني أتلتيكو مدريد سوف يتقابلان مساء اليوم الأربعاء الموافق 23 من فبراير 2022 في مباراة ذهاب الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2021-2022، وبدأ جميع عشاق الساحرة المستديرة العالمية في البحث عن موعد مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة لها كذلك التشكيل المتوقع لكل فريق منهما، وهذا ما نتناوله بالتفصيل في السطور التالية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أتلتيكو مدريد

يلتقي أتلتيكو مدريد مع نظيره مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022 في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 00:00 بتوقيت أبو ظبي، أما بالنسبة إلى لقاء الإياب فسوف يكون في يوم 15 من مارس المقبل 2022 في أولد ترافورد.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

تستطيعون مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد بث مباشر عبر مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية القطرية فهي الناقل الحصري لكثير من البطولات بوجه عام وبطولة دوري أبطال أوروبا بوجه خاص عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium على نايل سات بتردد 11054 ومعامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة hd.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد

إن من المتوقع ان يقوم المدرب الألماني لفريق مانشستر يونايتد رالف رانجنيك باختيار التشكيل التالي:

حارس المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: لوك شو، وفيكتور لينديلوف، ووان بيساكا.

الوسط: مكتوماني، وبول بوجبا، وبرونو فيرنانديز.

الهجوم: جادون سانشو، وكريستيانو رونالدو، ولينجاردنجليزي.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام مانشستر يونايتد

ومن المتوقع أيضاً أن يعتمد المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني في مباراة اليوم على التشكيل التالي:

حارس المرمى: بأن أوبلاك.

الدفاع: ستيفان سافيتش، ورينيلدو ماندافا، وشيمي فرساليكو، وخوسيه خيمينيز.

الوسط: فيريرا كاراسكو، وكوكي، وميجيل هيريرا، وماركوس يورينتي.

الهجوم: جواو فيليكس، ولويس سواريز.

ترتيب أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

يتمتع فريق مانشستر سيتي بالصدارة في المجموعة السادسة التي ينتمي إليها بـ 11 نقطة، بينما يحتل فريق أتلتيكو مدريد الوصافة في المجموعة الثانية بـ 7 نقاط بعد فريق ليفربول الذي يحتل الصدارة بـ 18 نقطة.