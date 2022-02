نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط ماسنجر ويب Web Messenger للكمبيوتر فتح الماسنجر على متصفح الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسنجر ويب لم يعد فتحه على الكمبيوتر صعب الآن، حيث أن الماسنجر هو أحد تطبيقات الفيس بوك وهو تطبيق الدردشة مع الأصدقاء مثل العديد من التطبيقات مثل الواتس اب والسناب شات وغيرها العديد والعديد تستطيع كل هواتف الايفون والاندرويد تحميل تطبيق ماسنجر والتحدث من خلاله كما يوفر التطبيق إمكانية الاتصالات سواء اتصالات صوتية أو فيديو ويمكن إرسال الصور ومقاطع الفيديو المختلفة، من خلال تشغيل ماسنجر ويب للكمبيوتر يستطيع المستخدم إرسال الإيموجي المعبرة وصور Gif كنوع من الدعابة مع الأصدقاء ويمكن أن تكون مكالمات ورسائل ماسنجر فردية أو جماعية من خلال إنشاء مجموعات واختيار الأسماء المحببة لها أو الاتصال بأكثر من شخص ورؤيته، من خلال المكالمة الجماعية كما وفر تطبيق ماسنجر إمكانية تشغيله على أجهزة الحواسيب لمن لا يريدون استخدام الهواتف عن طريق فتح وتشغيل ماسنجر ويب Web Messenger للكمبيوتر ممن لديهم مشاكل في النظر وماسنجر الكمبيوتر يحمل نفس مميزات ماسنجر الهواتف.

مميزات ماسنجر ويب الحواسيب

ماسنجر ويب على الكمبيوتر لا يختلف كثيرا عن ماسنجر هواتف الاندرويد والايفون ولكن هناك بعض المميزات التي يوفرها ماسنجر ويب وهى:

يتمكن مستخدم ماسنجر ويب من ارسال الصور ومقاطع الفيديو من خلال نافذة الدردشة دون الحاجة إلى الخروج من صفحة الفيس بوك.

يوفر Web Messenger مكالمات صوتية وفيديو كما هو موجود بالهواتف.

يمكن إرسال الملصقات والبوسترات والصور ومقاطع الفيديو وصور الإيموجي Gif بكل سهولة عن طريق ماسنجر ويب ولا ينقصها شيء عن الهواتف.

يستطيع مستخدم Web Messenger تحميل الرسائل النصية القديمة إلى أو المحادثة حتى أن كانت طويلة أو منذ وقت بعيد.

يفتح المستخدم الصور والفيديوهات ويساعدها بكل سهولة أثناء الاستخدام.

يعد ماسنجر ويب للكمبيوتر أسهل وأبسط وأسرع من الهواتف لأن الشخص يستطيع استخدام لوحة المفاتيح للكتابة باستخدام كلتا اليدين.

رابط ماسنجر ويب على الكمبيوتر

بإتباع عدة خطوات بسيطة وسهلة يمكن تسجيل الدخول على حساب ماسنجر ويب الكمبيوتر بكل سهولة.

الدخول على رابط ماسنجر ويب ومتابعة الخطوات.

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور وإن يكن لديك حساب يجب إنشاء حساب جديد.

كتابة رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني المسجل به تطبيق الفيس بوك ثم كتابة الرقم السرى.

بعد ذلك يجب الضغط على كلمة keep me signed in لكى يظل حسابك مفتوح متى دخلت إليه من الجهاز ثم اضغط signed in وبذلك تكون دخلت على حساب الماسنجر الخاص بك على الكمبيوتر.

هناك البعض مما يحبون الخصوصية أو يستخدم جهاز الكمبيوتر أكثر من شخص لا يضغطون على كلمة keep me signed in وفى كل مرة يريدون دخول الحساب تسجلون الايميل أو رقم الهاتف والرقم السرى للحفاظ على خصوصيتهم.