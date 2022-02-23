نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الشغال ومعدلات القبول الموازي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 . يعتبر الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي 2022 من أبرز عمليات البحث في الفترة الأخيرة، حيث أنهى الطلاب العراقيون عملية التقديم على موقع الطلاب العراقيين للكليات والمعاهد التي يرغبون الدراسة بها، والآن يريدون للاستفسار عن نتيجة القبول الموازي في العراق لمعرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولهم فيه وسيكون محور نقاشنا حول نتيجة القبول الموازي 2021-2022 في العراق، وسنشرح خطوات كيفية الاستفسار عنها من خلال موقع وزارة التعليم العالي العراقية حيث قامت وزارة التعليم العالي في العراق بإتاحة موقعها الرسمي ليكون منصة تعرض عليها نتائج القبول الموازي للطلاب وبالتالي جميع الطلاب في حالة قلق وخوف ويبحثون عن الخطوات التي يتبعونها حتى يتمكنوا من الاستعلام عن النتيجة القبول الموازي 2021-2022 ، وسنشرح ذالك مع مزيد من التفاصيل حول النتيجة في الفقرة التالية.

الان استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022

نقدم لكم على كيفية معرفة نتيجة القبول الموازي في العراق من خلال موقع وزارة التعليم العالي بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى أي مكان يتطلب منك مبلغاً من المال مقابل معرفتها، والآن نعرض لكم خطوات الاستعلام عنها خطوة بخطوة على النحو التالي:

أولاً يقوم الطالب بزيارة موقع وزارة التعليم العالي العراقي.

ثم يختار الطالب من الموقع ما يريده وهو نتيجة القبول الموازية.

ثم يسجل الطالب المعلومات المطلوبة مثل الاسم الكامل ورقم المقعد وغيرها من المعلومات.

ثم ينقر الطالب على نتيجة الاستعلام.

ثم سيظهر ملف PDF ليقوم الطالب بتنزيله.

يبدأ الطالب في قراءة الملف ويبدأ في رؤية جميع الكليات أو المعاهد التي تم قبوله فيها.

الحد الأدنى للقبول الموازي بالعراق

1- طب بغداد 99.3

2- طب الكندي 98.8

3- الطب المستنصرية 98.5

4- طب البصرة 99.5

5- طب نهرين 98.7

6- طب تكريت 98.16

7- طب القادسية 98.33

8- طب ديالى 98.66

9- طب كربلاء 98.33

10- طب واسط 98.33

11- طب ميسان 98.16

12- طب المثنى 98.16

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.