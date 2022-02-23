دوت الخليج :- أعلن مدير عام دائرة الاثار العامة في وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي عن اكتشاف أثري عمره 9 آلاف عام.
وفي التفاصيل، قال بلعاوي إن الاكتشاف الجديد هو لكبسولة زمنية جرى اكتشافها في بادية معان الشرقية.
وبين بلعاوي أن الاكتشاف الجديد جرى بالتعاون والشراكة بين وزارة السياحة والآثار دائرة الآثار العامة وجامعة الحسين بن طلال والسفارة الفرنسية في عمان والمعهد الفرنسي للآثار.
ولفت إلى أن الكبسولة ستساعد في فهم مكونات الصورة الكبيرة لتاريخ الأردن، وفهم ماضينا بشكل أفضل.
بدوره قال رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة، إن الاكتشاف مرتبط بتجمعات الصيادين في العصر الحجري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يعلن عن اكتشاف أثري عمره 9 آلاف عام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.