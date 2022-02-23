الأردن في المرتبة " 11 " في نسبة تمثيل النساء بالبرلمان

دوت الخليج :- احتل الاردن المرتبة " 11 " في نسبة تمثيل النساء بالبرلمان ، بحسب ما نشره الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) كل شهر المتوسطات العالمية والإقليمية للنسبة المئوية للنساء في البرلمانات، أو مجالس الشعوب الوطنية. ويتم تصنيف البرلمانات حسب النسبة المئوية للمقاعد التي تشغلها النساء في المجالس النيابية أو الفردية.

في ما احتلت الإمارات المرتبة الأعلى عربيًا على هذا الصعيد بنسبة 50% من النساء في المجلس الوطني، تلتها العراق بالمركز الـ 65 عالميًا بنسبة 28.9%. ومصر في المركز الثالث عربيًا (72 عالميًا) بنسبة 27.7% من النساء اللاتي يعملن بالبرلمان.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه الدول العشر الأولى التي تضم أكبر عدد من النساء في البرلمانات الوطنية وترتيب الدول العربية حسب النسبة المئوية للمقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات حتى يناير/ كانون الثاني 2022.

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