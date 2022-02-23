توقيع اتفاقية أردنية أمريكية لتسهيل إجراءات السفر

دوت الخليج :- وقعّت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية دينا قعوار نيابةً عن الحكومة الأردنية البيان المشترك بشأن التعاون بين وزارة الداخلية الأردنية ومصلحة الجمارك وحماية الحدود بوزارة الأمن الوطني الأمريكية لتسهيل إجراءات السفر “مُبادرة المسافر المعجّل”، وذلك في مراسم رسمية جرت، الثلاثاء، في مقر السفارة الأردنية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

بينما وقّع البيان المشترك بالنيابة عن الحكومة الأمريكية المُفوض لدى مصلحة الجمارك وحماية الحدود بوزارة الأمن الوطني كريس ماجنس.

ويأتي توقيع البيان في إطار علاقات التعاون الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

وكما أخذ البيان بعين الاعتبار المصالح المشتركة في تسهيل إجراءات السفر للمواطنين الأردنيين ممن تنطبق عليهم شروط برنامج الدخول العالمي.