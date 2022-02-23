العراق يسمح بدخول المواد الكيماوية من الأردن

دوت الخليج :- – قررت الحكومة العراقية السماح بدخول المواد الكيماوية من خلال معبر الكرامة – طريبيل الحدودي الذي يربط الأردن مع العراق. ووجه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي كتابا إلى مدير جمرك معبر طريبيل (الجانب العراقي من المعبر)، قبل عدة أيام، نص على شمول دخول المواد الكيماوية من الأردن إلى العراق.

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