الأمم المتحدة: ندعم وحدة أوكرانيا ونرفض ما يخالف سيادتها

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، أن الأمم المتحدة "تدعم وحدة أراضي أوكرانيا"، فيما اتهم وزير خارجية أوكرانيا، ديمتري كوليب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بأنه "ينكر حق أوكرانيا بالوجود"، محذرا من أن "نظام الأمن العالمي مهدد بسبب روسيا".

جاء ذلك خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، أوضح فيها أنطونيو غوتيريس، أن "العالم أمام لحظة خطر" بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مشددا على أن الأمم المتحدة "ترفض ما يخالف احترام سيادة أوكرانيا".

وتابع: "تطورات أوكرانيا تسبب لنا قلقا عميقا.. وندعو للعقلانية ووقف التصعيد هناك"، محذرا من أنه "إذا امتد النزاع في أوكرانيا، فيمكن أن نشهد أزمات لم نشهدها منذ سنوات".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على "ضرورة تفادي الحرب في أوكرانيا"، مضيفا: "ندعم كل الجهود لمنع إراقة الدماء في أوكرانيا، ويجب ألا تتوقف الجهود السياسية".

كما أشار خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن مليوني شخص في أوكرانيا بحاجة لمساعدات.

من جانبه، شدد وزير خارجية أوكرانيا، ديمتري كوليب، على أن بلاده "تحتاج تدابير فورية ومتناسبة مع التهديد الروسي"، داعيا المجتمع الدولي لتقديم "دعم واسع"، مطالبا الدول بـ"عدم الاعتراف بأي أماكن انفصالية في أوكرانيا".

وأضاف: "نحن في خضم أزمة هي الأعمق في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية"، منوها في الوقت نفسه إلى أنه "يمكن تفادي الحرب والتصعيد".

أزمة دونباس

وفيما يتعلق باتهامات الجانب الروسي لأوكرانيا، بشن هجمات في دونباس، قال كوليب: "بلادنا لم ولن تخطط لأي هجمات عسكرية في دونباس. من السخيف اتهام بلادنا بذلك".

وتابع :"السبب الوحيد لأوكرانيا لتعزيز قدراتها الدفاعية هو تصرفات روسيا"، معتبرا أن بوتن "ينكر حق أوكرانيا في الوجود".

ووجه كوليب اتهاما مباشرا لروسيا، بالقول إنها "متورطة في النزاع المسلح في دونباس"، مؤكدا بالوقت نفسه على أن أوكرانيا "ملتزمة بتسوية سلمية بشأن دونباس".

هجمات على أوكرانيا

وأكد وزير خارجية أوكرانيا خلال كلمته بالأمم المتحدة، على أن روسيا "تريد عرقلة النفاد للموانئ الأوكرانية، من خلال أساطيلها البحرية".

وتابع: "القوات المدعومة من روسيا زادت هجماتها على البنى التحتية شرقي أوكرانيا"، منوها في الوقت نفسه إلى أنه "لا تزال هناك فرصة للدبلوماسية".

تحذير للمجتمع الدولي

كما حذر وزير خارجية أوكرانيا، من أن "تصرفات روسيا تعد هجوما على الأمم المتحدة". وأضاف: "اعتراف روسيا بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا يخالف مبادئ الأمم المتحدة.. تصرفات روسيا هجوم على الأمم المتحدة ونقض لاتفاق مينسك".

واستطرد: "روسيا لن تتوقف عند أوكرانيا.. موسكو تحاول إثبات ضعف الأمم المتحدة".

وأكمل وزير خارجية أوكرانيا كلمته، بتحذير المجتمع الدولي من "العواقب التي ستطاله" إثر الخطوات الروسية، قائلا: "نشر روسيا لقوات على حدودنا يجب أن يقلق الجميع. إذا قرر بوتن اجتياح أوكرانيا فسيكون لذلك عواقب مؤلمة على الجميع، وليس على أوكرانيا وحدها".

كما شدد كوليب على أن "نظام الأمن العالمي مهدد بسبب روسيا"، داعيا إلى "التحرك لوقف العدوان الروسي".