الحكومة الأوكرانية تعلن تعرض مواقعها الإلكترونية لهجوم سيبراني واسع

أكدت الحكومة الأوكرانية أن عددا من المواقع الإلكترونية التابعة لها تعطلت نتيجة لتعرضها مساء اليوم الأربعاء لهجوم سيبراني واسع النطاق.

وذكر وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخائيل فيودوروف أن الهجوم من نوع إغراق الخدمات (DDoS) انطلق في الساعة الـ16:00 تقريبا.

وجاء ذلك بعد ورود أنباء عن تعطل المواقع الإلكترونية التابعة لمكتب مجلس الوزراء ومجلس الرادا (البرلمان) ووزارة الخارجية، ناهيك عن اضطرابات في عمل مواقع وزارتي الداخلية والدفاع وخدمة الأمن الأوكرانية.