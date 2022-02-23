أكدت الحكومة الأوكرانية أن عددا من المواقع الإلكترونية التابعة لها تعطلت نتيجة لتعرضها مساء اليوم الأربعاء لهجوم سيبراني واسع النطاق.
وذكر وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخائيل فيودوروف أن الهجوم من نوع إغراق الخدمات (DDoS) انطلق في الساعة الـ16:00 تقريبا.
وجاء ذلك بعد ورود أنباء عن تعطل المواقع الإلكترونية التابعة لمكتب مجلس الوزراء ومجلس الرادا (البرلمان) ووزارة الخارجية، ناهيك عن اضطرابات في عمل مواقع وزارتي الداخلية والدفاع وخدمة الأمن الأوكرانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة الأوكرانية تعلن تعرض مواقعها الإلكترونية لهجوم سيبراني واسع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.