إنزال علم روسيا عن سفارتها لدى أوكرانيا

أنزل العلم الروسي عن سفارة البلاد في كييف، اليوم الأربعاء، مع استمرار عملية إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا وسط توتر حاد بين البلدين.
وأكدت السفارة الروسية بدء عملية إجلاء موظفيها، بينما لا تزال الأوضاع حول البعثة الدبلوماسية هادئة، حيث لا تجري في المنطقة أي مظاهرات أو مسيرات بينما تعمل وحدات من الشرطة والحرس الوطني على ضمان الأمن.
وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها بدأت بإجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا لحماية حياتهم وضمان سلامتهم.
ويأتي هذا الإجراء في ظل توتر حاد بين البلدين تصاعد الاثنين الماضي بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، فيما أكد رئيسها، فلاديمير زيلينسكي، إمكانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.
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