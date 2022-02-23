لائحة استحقاق الإجازات التى وضحتها وزارة الموارد البشرية للعاملين بالقطاع الخاص للاجازة السنوية وإجازات الأعياد والمناسبات، أن العامل يستحق عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما، وتزيد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوما إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، ويدفع أجر الإجازة مقدما ولا يجوز النزول عن الإجازة بمقابل نقدي ويجب أن يتمتع العامل بها وقت استحقاقها، ولا يشترط مدة عمل معينة لاستحقاق الاجازة ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله وبموافقة صاحب العمل يجوز تأجيل الإجازة أو جزء منها إلى السنة التالية، إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من أجازاته العادية أو الإستثنائية المستحقتين له، يصرف راتب الأجازة المرضية مقدما تقل مدة الأجازة المرضية عن شهر، تنظم عملية منح الأجازات المرضية وإصدار التقارير الطبية وإعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالإتفاق مع الجهات المختصة.

لائحة استحقاق الإجازات للعاملين في القطاع الخاص

قد وضحت وزارة الموارد البشرية ان للعامل الحق في إجازة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له، وخمسة أيام لمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله وفروعه، ولة الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية امتحانات إذا كان منتسباً لمؤسسة علمية بعدد أيام الامتحان الفعلية، للعامل أن يحصل على إجازة بدون راتب بموافقة صاحب العمل، كما يحق لصاحب العمل تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوما، وإذا اقتضت ظروف العمل استمرار تأجيل الإجازة السنوية وجب الحصول على موافقة العامل الكتابية بذلك، على ألا يتعدى التأجيل لِنهاية السنة التي تلي سنة استحقاق الإجازة وفقًا للمادة 110 من نظام العمل.

استحقاق إجازات الأعياد والمناسبات

فيما يخص إجازات الأعياد والمناسبات، فأن العامل يستحق إجازة عيد الفطر مدتها 4 أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، ويستحق العامل إجازة عيد الأضحى، مدتها 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، كما يستحق إجازة اليوم الوطني للمملكة،وفي حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الراحة الأسبوعية، يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها الإجازة السنوية، وتمدد الإجازة السنوية بقدر أيام هذه الإجازات، للعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مثبتة، وللعاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع.